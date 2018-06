Werchter krijgt vierde podium... onder 'The Slope' 27 juni 2018

Anderhalve week voor de aftrap van het vierdaagse festival krijgt het festivalterrein van Rock Werchter stilaan zijn definitieve vorm. Komende editie zullen er niet drie, maar wel vier podia op de festivalweide staan. Het nieuwste, en meteen ook kleinste podium wordt geïntegreerd in 'The Slope' - de 1.500 m2 grote multifunctionele helling die vorig jaar werd geïntroduceerd. Voor het eerst zal de festivalbezoeker dus tot boven een van de podia kunnen wandelen. Het extra podium wordt voorbehouden aan nog onbekend, jong talent. Rock Werchter voorziet ervoor ruimte voor zo'n 3.500 muziekfans. Duivelsminnende festivalbezoekers zullen daar ook de eventuele kwartinale van de Rode Duivels op grote schermen kunnen volgen. Rock Werchter 2018 - inmiddels de 44ste editie van het festival - vindt plaats van donderdag 5 juli tot zondag 8 juli in het Festivalpark in Werchter. (SPK)