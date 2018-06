Weldra drie trajectcontroles in Rotselaar VANAF VOLGENDE WEEK WORDT GECONTROLEERD TUSSEN GELRODE EN WEZEMAAL SVEN PONSAERTS

22 juni 2018

03u04 0 Rotselaar U let maar beter op uw snelheid als u voortaan door Rotselaar rijdt. In de gemeente worden er op korte termijn op maar liefst drie invalswegen nieuwe trajectcontroles in gebruik genomen. Al vanaf volgende week zal de verkeerssnelheid voortdurend en over een langere afstand worden gecontroleerd tussen Gelrode en Wezemaal.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kondigt zondag een hele reeks nieuwe locaties in Vlaanderen aan waar er de komende maanden een trajectcontrole wordt geïnstalleerd. Drie daarvan komen alvast in Rotselaar. De eerste trajectcontrole - op de Aarschotsesteenweg (N19) tussen Gelrode (Aarschot) en Wezemaal (Rotselaar) - wordt volgende week al in gebruik genomen. "De nieuwe digitale ANPR-camera's met nummerplaatherkenning worden momenteel nog getest, maar zullen vanaf volgende week effectief tot processen-verbaal kunnen leiden", waarschuwt burgemeester Dirk Claes (CD&V) notoire hardrijders. Op dezelfde gewestelijke verbindingsas tussen Aarschot en Leuven komt er weldra eveneens een trajectcontrole tussen het dorpscentrum van Wezemaal en het Montfortcollege. Ook op de Tremelobaan - de verbindingsweg tussen Werchter en Tremelo - is onbeboet te snel rijden binnen enkele maanden verleden tijd. "De trajectcontroles werken immers permanent en beboeten alle snelheidsovertreders. Maar de camera's met nummerplaatherkenning signaleren eveneens onverzekerde en niet-ingeschreven voertuigen, en kunnen ook in het opsporen van inbrekers- en dievenbendes zeer nuttig zijn", legt Claes uit. De nieuwe camera's moeten dus zowel de verkeers- als algemene veiligheid ten goed komen. De recentste veiligheidsanalyse door de lokale politie van de zone BRT is nochtans positief voor Rotselaar.





Minder ongevallen

De nieuwe cijfers tonen zowel een sterke daling in het aantal ongevallen, als die in inbraken en misdrijven. "Het aantal verkeersongevallen in Rotselaar zit met 35 in 2017 op het laagste niveau in jaren", weet Claes. "Nieuwe mobiele en vaste snelheidscamera's en meer verkeerscontroles doen ook de pakkans bij snelheidsovertredingen stijgen. Afgelopen jaar zijn er in de politiezone BRT 291.244 snelheidscontroles uitgevoerd - dat zijn er bijna evenveel als in de twee voorgaande jaren samen. Daarbij zijn zo'n 1.700 snelheidsovertredingen geregistreerd. Dankzij nieuwe analysetoestellen verlopen ook de alcoholcontroles in de zone sneller en efficiënter, waardoor vorig jaar in totaal bijna 9.700 alcohol- en drugscontroles werden uitgevoerd." Ook voor wat betreft het aantal misdrijven en inbraken is er in de PZ BRT een sterk dalende trend waar te nemen. In 2017 werden er 'slechts' 51 inbraken en pogingen tot woninginbraak geregistreerd, terwijl er dat in 2016 nog 75 waren. Ook de eerste maanden van dit jaar zet deze dalende trend zich voort.