Ward en José vieren 50ste huwelijksverjaardag 05 april 2018

Edward Vannoten en José Van Boeckel uit de Leuvensebaan in Rotselaar waren op 30 maart precies 50 jaar getrouwd.





Ward (71) is afkomstig uit Rotselaar en werkte als bediende voor de RTT en het latere Belgacom, onder meer in de vestiging van Leuven.





José (71) groeide op in Itegem en werkte enkele jaren als diamantslijper. Daarna zorgde ze voor het huishouden en hun drie kinderen. Er kwamen ook vier kleinkinderen voor de jubilarissen. Die gaan nu nog graag wandelen en fietsen en verblijven geregeld in hun buitenverblijf in Bredene.











(SPK)