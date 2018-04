Walter en Gisela zijn gouden koppel 04 april 2018

Walter Schrevens en Gisela Fostier uit de Sparrenstraat in Rotselaar zijn 50 jaar getrouwd. Walter (75) groeide op in Heverlee en was eerst 10 jaar elektricien. Vervolgens werkte hij als ontwerptekenaar voor de technische dienst koeling, verwarming en ventilatie van de KU Leuven.





Gisela (71) is afkomstig uit Tildonk en werkte een tiental jaar op de boekhouding van de KU Leuven. Vervolgens gaf ze nog 17 jaar lessen kleding.





Het koppel kreeg drie kinderen en er kwamen ook vijf kleinkinderen. De jubilarissen zijn nu nog fervente salondansers. Gisela houdt ook van handwerk.





(SPK)