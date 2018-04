Wagen 'geparkeerd' op parking Ter Heide 03 april 2018

02u23 1

Parkeren is een kunst. Zelfs fout parkeren is een kunst maar was de bestuurder van de wagen op de foto presteerde, is toch eerder uitzonderlijk. Hij of zij wou parking Ter Heide in Rotselaar verlaten maar schatte de situatie duidelijk verkeerd in.





De auto kwam terecht op de boordsteen van de gracht. Daardoor reed de bestuurder zich vast waarna er wellicht niets anders opzat dan te voet naar huis te gaan. Over de schade aan de Renault is niets bekend maar de bestuurder mag ongetwijfeld rekenen op kosten aan de wagen.





(BMK)