Waar komen deze nieuwe fietsstraten? 03 juli 2018

In Rotselaar zelf komt er ruim vijf km aan fietsstraten: de Schoolstraat (tussen Steenweg op Gelrode en Kerkhofstraat), de Bessenlaan (tussen Langestraat tot Heirbaan), Terheidelaan (tussen Vakenstraat en Torenhoflaan), de Sint-Cecilialaan (tussen Torenstraat en Catharinalaan), de Catharinalaan, Abdijlaan, Duitsveldbaan en Walenstraat. In Werchter worden de Walstraat, Rochusstraat, Sint-Jansstraat (tussen Jan Bolsstraat en Slagerswegje), Processieweg, Hamstraat en het Veerpont omgevormd. In Wezemaal zullen de Kerkebroekstraat, de Holsbeeksebaan (tussen Kerkebroekstraat en Steenweg op Nieuwrode) en de Spikstraat fietsstraten worden.