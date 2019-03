Vrouw loopt kneuzingen op bij botsing op E314 Stefan Van de Weyer

29 maart 2019

19u56 0 Rotselaar Op de E314 Leuven-Lummen ter hoogte van Wezemaal raakte vrijdagavond omstreeks 17.30 uur een bestuurster gewond. Haar wagen belandde in de vangrails, ze werd met kneuzingen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven.

Een wagen bevond zich op de tweede rijstrook en reed naar de eerste rijstrook. Tijdens het uitvoeren van dat manoeuvre had de bestuurder een vrouw in haar wagen niet opgemerkt, daar die zich in zijn dode hoek bevond. De geschrokken vrouw op de eerste rijstrook week pardoes helemaal uit naar de pechstrook en kwam tegen de vangrails tot stilstand. Ze raakte door de impact van de klap gewond aan de nek en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Gezien beide betrokken wagens snel op de pechstrook stonden, bleef de verkeershinder beperkt.