Vrijwilligers in de bloemetjes gezet KAR

08 april 2019

Het Lokaal Dienstencentrum ‘Oude Pastorie’ in Rotselaar heeft zijn vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een bezoek aan het Sven Nijs belevingscentrum in Tremelo. In totaal zetten 62 vrijwilligers zich belangeloos in bij verschillende diensten, zoals de Minder Mobielen Centrale, de boodschappendienst of het middagrestaurant. Dankzij deze vrijwilligers kan het dienstencentrum op een laagdrempelige manier inwoners helpen met kleine dingen die voor hen een groot verschil maken. Wie ook zin heeft om de handen uit de mouwen te steken, kan contact opnemen via 016/61.63.80 of lokaal.dienstencentrum@rotselaar.be.