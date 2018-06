Voortaan muziekles vanaf 6 jaar 29 juni 2018

02u58 0

In Rotselaar kunnen kinderen vanaf september al vanaf 6 jaar proeven van muziekles. Dankzij het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs biedt de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord vanaf volgend schooljaar namelijk een initiatie aan voor 6- en 7-jarigen. In het nieuwe naschools uurtje muziekinitiatie gaan de kinderen op ontdekkingstocht in de wereld van klank, spel, expressie en ritme. Het initiatief laat toe vroeger met een instrument te starten. "Doordat kinderen van 6 jaar spelenderwijs met muziek kennismaken, kunnen ze vanaf 8 jaar al met een instrument aan de slag", zegt schepen van Kunst- en Muziekonderwijs Christel Hendrix (Open Vld). "Vroeger kon dat pas vanaf 9 jaar, na een jaar notenleer."





Leerlingen kunnen na de schooluren terecht in het academiegebouw naast de school van Rotselaar-Heikant (op dinsdag van 16.15 tot 17.15 uur voor 7-jarigen) en in basisschool De Kameleon in Werchter (op maandag van 15.30 tot 16.30 uur voor 6- en 7-jarigen). In Rotselaar-Heikant zijn 6-jarigen ook welkom op zaterdag van 9 tot 10 uur. Inschrijven kan online of op het secretariaat van de afdeling in Aarschot. Meer info op www.hamw.be. (SPK)