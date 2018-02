Voordeeltickets TW Classic voor inwoners 10 februari 2018

02u49 2

Editors, The National, Kraftwerk 3-D en dEUS. Dat zijn de toppers die op 14 juli op TW Classic staan. Binnenkort worden daar nog drie namen aan toegevoegd. Inwoners van Rotselaar en Haacht kunnen, net zoals voor Rock Werchter, voordelige festivaltickets voor TW Classic aankopen. Gedomicilieerde inwoners van beide randgemeenten van het festivalgebeuren genieten daarmee een korting van 30% op de reguliere prijzen. De bewonerstickets kunnen enkel na een digitale registratieprocedure worden aangekocht en worden verdeeld volgens het 'first come, first served'-principe. Ze zijn op naam en kunnen niet doorgegeven of doorverkocht worden. De digitale registratieperiode start op zaterdag 10 februari om 9 uur, en loopt tot en met zondag 24 februari om 23 uur via www.ticketmaster.be/twc/buren. De gewone tickets voor TW Classic 2018 zijn vanaf vrijdag 9 uur te koop via www.ticketmaster.be en kosten in voorverkoop 82 euro (inclusief servicekosten en mobiliteitsbijdrage).





(SPK)