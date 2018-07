Voetbalclub VVS Rotselaar: "Beste plek van alle verenigingen" 06 juli 2018

Voetbalclub VVS Rotselaar heeft al meer dan tien jaar haar vaste stek pal naast de in- en uitgang van de legendarische weide. "Dit is de beste plaats, daar ben ik redelijk zeker van", zegt hoofdtrainer én secretaris Kris Beniers. "Korter bij de ingang kan niet. Iedereen moet hier passeren. Voor onze drie recreatieve voetbalploegen zijn deze vier dagen zijn goed voor 70 procent van onze jaarinkomsten. We doen enkele dit, én een mosselweekend. Als we dit niet hadden, moesten we naar anders op zoek om te kunnen blijven bestaan, of geen 500 euro lidgeld te hoeven vragen. Dankzij Rock Werchter betalen onze leden nu slechts 30 euro. Daarvoor is het dan wel enkel dagen keihard werken, met 25 mensen per dag. Vooral eens de festivaldag gedaan, stroomt het hier werkelijk vol. Leeg wordt het dan weer als de Duivels spelen. Niet erg, dan kunnen we zelf kijken."