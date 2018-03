Vlooienmarkt 20 maart 2018

02u46 0

In het Congres- en vergadercentrum Eenheid in Wezemaal (Rotselaar) vindt op zondag 25 maart een Vlooienmarkt met verkoop per opbod ten voordele van de werken van de Focolarebeweging plaats. De te koop gestelde goederen, waaronder antiek, brocante, curiosa, boeken en huisraad, zijn vanaf 12 uur te bezichtigen.





De verkoop per opbod start om 13.30 uur. De toegang bedraagt 1 euro. De verkoopzaal Centrum Eenheid is gelegen langs de Aarschotsesteenweg 381 in Wezemaal. (SPK)