Vlaams parlementslid Piet De Bruyn wordt lijsttrekker voor N-VA 29 januari 2018

02u42 0 Rotselaar Vlaams parlementslid Piet De Bruyn (49) trekt de N-VA-lijst in Rotselaar, waar hij sinds 2013 gemeenteraadslid is. Dat heeft De Bruyn bekendgemaakt tijdens een nieuwjaarsreceptie.

De Bruyn was van 2004 tot 2007 woordvoerder van de N-VA. Hij zetelde van 2007 tot 2009 in het Vlaams parlement en van 2010 tot 2013 in de senaat. Sinds 2013 is hij opnieuw Vlaams parlementslid.





Coalitie

Rotselaar wordt momenteel bestuurd door een coalitie van CD&V (12 zetels op 25) en Open Vld (3 zetels). N-VA haalde in 2012 met De Bruyn als lijsttrekker 5 zetels. De strijd voor het burgemeesterschap ligt echter open omdat Dirk Claes (58), die sinds 1995 burgemeester is in de Vlaams-Brabantse gemeente, geen kandidaat meer is voor deze functie.





De CD&V-lijst zal worden getrokken door eerste schepen Jelle Wouters (32). Claes zal de lijst duwen.





"Het is goed leven in Rotselaar, maar tegelijk is er véél dat beter kan. We missen visie en ambitie bij het huidige bestuur. Zowel op vlak van veiligheid, mobiliteit, sociaal welzijn, onderwijs... kan en moet het beter."





Meer inspraak

"We willen ook werk maken van een gemeente die inspraak ernstig neemt en zoekt naar manieren om de ervaring en expertise die in de gemeente volop aanwezig, ook echt naar waarde te schatten", aldus nog De Bruyn.





(ADPW)