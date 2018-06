Vijftiger rijdt garage ex in en betast geslachtsdeel agent 05 juni 2018

02u39 0 Rotselaar Een 54-jarige man uit Rotselaar ging in de nacht van 8 op 9 november 2017 in Begijnendijk over de schreef toen hij de garagedeur van zijn ex- en haar huidige partner stukreed. Toen de politie ter plaatse kwam en hem achtervolgde, probeerde hij hen aan te rijden. Bij zijn arrestatie betastte hij zelfs nog een agent aan de geslachtsdelen. Het openbaar ministerie vorderde zes maanden cel en 600 euro boete.

De vijftiger zag zijn relatie met de vrouw stranden en zag dat ze een koppel werd met een collega van hem op het werk. Beide partners vroegen één euro morele schadevergoeding en eisten dat het bellen en dreigen stopte en vroegen een contactverbod aan.





De beklaagde meldde die avond zijn ex dat als ze niet reageerde op zijn berichten voor 23 uur hij door haar garage ging rijden. Hij zei ook dat hij tweehonderd liter mazout mee had en die ging gebruiken. Om half één kwam hij op de deur van hun woning bonken en reed hij kort nadien hun garage in met zijn auto. Toen de politie arriveerde, nam hij de vlucht en weigerde te stoppen. Hij probeerde meermaals de politiewagens aan te rijden. De dolle rit stopte uiteindelijk in zijn tuin. Daar was hij weerspannig tegenover de politie tijdens zijn arrestatie, hij vond zelfs de gelegenheid om het geslachtsdeel van een agent vast te nemen. Het openbaar ministerie vorderde een celstraf en boete, eventueel met uitstel indien de man een cursus omgaan met agressie zou volgen.





Zijn advocaat vroeg een straf met uitstel. "U reageerde compleet verkeerd. Laat hen met rust en begin zelf een nieuw leven", sprak de strafrechter. Vonnis op 3 september. (SVDL)