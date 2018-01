Vierhonderd ijsberen duiken ijskoude plas in 02u23 0 Vertommen Burgemeester Dirk Claes slaat een praatje met minister Ben Weyts na de verfrissende duik. Staatssecretaris Theo francken (r.) moedigt de duikers aan met een frisse pint in de hand. Hij moest verstek laten gaan omwille van een blessure. Rotselaar Op de vijfde editie van de Oudejaarsduik aan de Plas van Rotselaar smeten om klokslag drie uur vierhonderd ijsberen zich in het koude water. Ondanks een plotse, stevige en koude regenbui tijdens het plonsen bleven velen minutenlang in het water.

Het kon niet gek genoeg voor de ijsberen van dienst, onder andere drie meisjes waren frivool en schaars gekleed in een Tirolerpakje. Na een uitgebreide opwarming doken ze het water in. Rotselaars burgemeester Dirk Claes (CD&V) behoorde ook tot de frisse zwemmers. "Dit was een ideale voorbereiding om op oudjaar eens goed te feesten. We zijn nu goed opgewarmd voor een plezant einde van het jaar," aldus Claes na zijn frisse duik. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging, Theo Francken (N-VA) uit Lubbeek, ontbrak in het water. Hij moedigde de deelnemers, waaronder partijgenoot Ben Weyts, vanaf de zijlijn aan in het gezelschap van onder andere een frisse pint. Hij bleef afwezig in het water daar hij zich daags voordien geblesseerd had aan de hamstring. "Ik had het liever anders gewild. Ik had uiteraard liever meegezwommen, net zoals de voorbije jaren. Ik ben iets te hevig geweest tijdens het lopen," wist Francken. (SVDL)





Vertommen Oudejaarsduik in de Plas van Rotselaar met Ben Wets en een pinten drinkende Theo Francken (tekst Stefan). En met Dirk Claes en Bart Nevens.