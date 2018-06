Vernieuwing turnzaal ook voor verenigingen goede zaak 14 juni 2018

Onder meer opdat ze voortaan ook na schooltijd effectiever door de lokale verenigingen zou kunnen worden gebruikt, krijgt de turnzaal van de gemeentelijke basisschool Het Nest uit Wezemaal (Rotselaar) binnenkort een grondige renovatie. Er komen onder andere een nieuw plafond met ledverlichting, een nieuwe sportvloer met belijningen, een aanpassing van het sanitair en een hartdefibrillator. Kostprijs: zo'n 145.000 euro. "100.000 euro, ofwel 70 procent, daarvan zal worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid", zegt schepen van Onderwijs Dirk Jacobs (CD&V). "We ontvangen de subsidie in het kader van het project 'Naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur'. Als gemeente willen we de infrastructuur van onze scholen immers zo goed mogelijk benutten. De turnzalen van de gemeentescholen worden buiten schooltijd bijvoorbeeld gebruikt door kleuters, senioren en verschillende verenigingen. Dankzij de subsidie zullen we de turnzaal kunnen moderniseren, om het gebruik ervan nog te optimaliseren."





Bedoeling is dat de werken bij de start van het schooljaar 2019-2020 klaar zijn. (SPK)