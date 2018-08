Vernieuwde Cubaanse Feesten worden Fiesta Cubana 08 augustus 2018

In Rotselaar vindt op zaterdag 18 augustus 'Fiesta Cubana', de vernieuwde editie van de voormalige 'Cubaanse Feesten' plaats. De organisatie wijzigt na negen edities niet alleen de naam, maar ook de locatie: de voetbalterreinen van KFC Rapide Wezemaal worden vervangen door een gegarandeerd droog onderkomen in zaal Sportoase De Toren in Rotselaar. Vanaf 16 uur kan er worden gedanst op dj-muziek van onder meer salsa-, merengue-, mambo-, bachata- en reggeaton-artiesten. Om 17 uur start de gratis workshop Salsa met Carl Riviera. De hoofdact (vanaf 21.30 uur) is D'Love, met als zanger Daniel Lopez. Toegangskaarten kosten in voorverkoop 10 euro en zijn onder meer te koop in de Cafés QV en Sportlokaal in Wezemaal. Aan de kassa betaalt men 12 euro (-12 jaar gratis). Meer info: www.cubaansefeesten.be. (SPK)