Vermoedelijke inbraak blijkt loos alarm ADPW

14 november 2018

13u53 0

In de Sparrenstraat in Rotselaar hoorde een bewoner dinsdagavond even voor middernacht dat er glas gebroken werd. Daarop begon de hond des huizes hevig te blaffen. De bewoner besloot daarop de politie te contacteren, maar lokale politiezone BRT en hun collega’s uit Aarschot konden geen inbraak(poging) vaststellen.