Vermiste Elisabeth Adriaens (62) overleden 10 augustus 2018

02u46 0

De vrouw die woensdagnamiddag dood werd teruggevonden in het water aan de Molenstraat in Rotselaar, is de vermiste Elisabeth Adriaens uit Rotselaar. Politie en parket verspreidden woensdag nog een opsporingsbericht voor de 62-jarige vrouw.





Maandag tussen 21 en 22 uur verliet Elisabeth Adriaens haar woonplaats in de Walenstraat in Rotselaar. (ADPW)