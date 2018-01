Varkenskoppenverkoop brengt 2.000 euro in het laatje 02u29 0 Foto KAR Het chocolade exemplaar (links) bracht 250 euro op, oftewel evenveel als de duurste 'echte kop'. Rotselaar Naar jaarlijkse gewoonte heeft het Davidsfonds zaterdag aan de kerk van Rotselaar een varkenskoppenverkoop per opbod georganiseerd.

De verkoop per opbod is traditie tijdens de viering van de Heilige Sint-Antonius. Er werd tot 250 euro geboden - zelfs voor een chocolade versie. "Alles wat verkocht moest worden, werd verkocht", zegt Johan Lambrechts. "De opbrengst zal ongeveer gelijk zijn als die van vorig jaar: zo'n 2.000 euro."





Het gebruik dateert intussen al uit de zeventiende eeuw, maar dreigt door een gebrek aan interesse stilletjes te verdwijnen. Het Davidsfonds, de Landelijke Gilde en zangkoor Sint-Cecilia uit Rotselaar doen dan ook hun best om het gebruik te behouden. Waar de opbrengst vroeger in het offerblok van Sint-Antonius verdween, gaat het geld nu naar sociale projecten waar inwoners van Rotselaar actief aan meewerken. Dit jaar wordt de Wezemaalse ontwikkelingshelper Katrien Ghoos gesteund. Zij is momenteel voor het Wereldvoedselfonds actief in Pakistan. Ook het UNICEF Kinderfonds krijgt een deel van de koek. (KAR)