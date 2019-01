Varkenskoppen geofferd op feest van Sint-Antonius ADPW

20 januari 2019

15u14 0

Zoals al zoveel jaren sinds de 17de eeuw – sommigen zeggen zelfs sinds 1477 - worden in de gemeente Rotselaar rond het feest van Sint-Antonius varkenskoppen (en boter) geofferd en na de hoogmis per opbod verkocht. De opbrengst gaat steeds naar projecten waarvoor mensen uit Rotselaar zich inzetten. Het feest werd in goede banen geleid door de Landelijke Gilde, het Davidsfonds , het zangkoor Sint-Cecilia en pastoor Peter Kastekkere.

“Dit jaar werken we voor de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingsamenwerking (GROS) die zich vooral inzet voor opleidingsprojecten voor vrouwen, voor het stimuleren en uitbouwen van lokale productie en onderwijs in ontwikkelingslanden, voor opvangprojecten voor straatkinderen en uitbreiding van de gezondheidszorg in lokale dorpjes. We blijven trouw aan onze poging om ons ‘Toontje moderner en aangepast aan de moderne tijd’ te maken en wijken ook dit jaar uit naar zaterdagavond in plaats van de vroegere verkoop van varkenskoppen na de zondagsmis”, zo klinkt het bij de organisatie.

Piet De Bruyn (N-VA) kocht een varkenskop voor 200 euro. Het varken van chocolatier Stuyven werd voor 150 euro verkocht.