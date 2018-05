Vader en dochter buiten levensgevaar na botsing 19 mei 2018

De motard (48) en zijn dochter (17) die donderdagavond rond 21 uur in botsing kwamen met een bestelwagen op de Vijfde Liniestraat in Rotselaar, zijn buiten levensgevaar. De man en zijn dochter, die als passagier achterop zat, raakten wel zwaargewond. Ze liepen zware kneuzingen en meer dan waarschijnlijk enkele breuken op. Ze werden naar het UZ Gasthuisberg in Leuven overgebracht, en na enkele uren kwam het bericht dat ze niet meer in levensgevaar verkeerden. Alle partijen die in het ongeval betrokken waren, legden een negatieve ademtest af. (SVDL)