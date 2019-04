Uitbaatster Tricot Chris (64) overleden KAR

11 april 2019

13u30 0 Rotselaar Chris Van Haegenborgh, voormalig zaakvoerster van kledingzaak Tricot Chris in Rotselaar, is een maand na haar 64ste verjaardag overleden.

Chris baatte jarenlang haar winkel voor dameskledij uit langs de Stationsstraat. De vrouw kampte al enige tijd met gezondheidsproblemen. Tricot Chris sloot enkele maanden geleden ook de deuren. “Zij was een beminnelijke vrouw, die zoveel jaren met gedrevenheid haar zaak heeft uitgebaat,” is een veel gehoorde steunbetuiging bij kennissen en vrienden. “Chris is altijd een gezinsvriendelijke handelaar geweest”, beaamt de Rotselaarse Gezinsbond. De vrouw laat een man en twee dochters na. De begrafenisplechtigheid vindt vrijdag plaats om 10 uur in de Sint-Pieterskerk van Rotselaar.