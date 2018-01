Uitbaatster San'dwich geeft aftrap streekmatch 02u40 0 Foto Stefan Van De Weyer

Onlangs kruisten in vierde provinciale voetbalploegen KFC Werchter en Rapide Wezemaal B de degens. Sandra Mouton van broodjesbar San'dwich, aan de rotonde op de aansluiting van de Tremelobaan met de Sint-Jansstraat, kwam de aftrap geven in de streekmatch. Ze deed dit uit sympathie met de thuisploeg, dat rendeerde blijkbaar, want KFC Werchter haalde het met 7-2. Daarnaast is ze supporter van SK Plenke. Van beide ploegen hangen de activiteiten uitgebreid uit in haar broodjesbar.





(SVDL)