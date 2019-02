Twintiger sterft na treinongeluk op skivakantie in Oostenrijk Kim Aerts

22 februari 2019

14u19 0 Rotselaar Een 27-jarige man uit Rotselaar is op skivakantie in Oostenrijk overleden toen hij gegrepen werd door een trein. “De beste keeper van België”, zoals Lorenz Dierckx (27) door vrienden en familie omschreven wordt, zal zaterdag begraven worden.

Lorenz was vorige week met vrienden op skivakantie in het Oostenrijkse Mayrhofen. Hij werd er zaterdagavond 16 februari omstreeks 18.30 uur gegrepen op de Zillertalbahn in het dal. De trein reed in omgekeerde richting het dal in. De treinbestuurder voerde toen hij de man zag onmiddellijk een noodstop uit. Ook Lorenz probeerde de trein nog te ontwijken, maar tevergeefs. Hij werd door de klap de weide ingeslingerd. De spoedarts die ter plaatste kwam, kon enkel nog zijn dood vaststellen. De man zou na een après-skifeestje onderweg geweest zijn naar zijn verblijfplaats. Zijn medereizigers en de machinist werden opgevangen door het Rode Kruis. Wat de twintiger op de sporen deed, is nog onduidelijk. De hypothese dat hij de weg kwijtraakte, kon door zijn omgeving niet bevestigd worden. Lorenz speelde zaalvoetbal in de Leuvense competitie waar hij omschreven wordt als “een fantastische ploegmaat en uitstekende doelman”. Lorenz vierde twee weken geleden nog zijn 27ste verjaardag. Hij wordt morgen begraven in crematorium Hofheide in Nieuwrode.