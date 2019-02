Twintiger overlijdt op skivakantie JONGEMAN LIEP OP TREINSPOREN NA APRÈS-SKIFEESTJE IN TIROL Redactie

23 februari 2019

14u59 0 Rotselaar Een 27-jarige man uit Rotselaar is vorige week op skivakantie in Oostenrijk overleden toen hij gegrepen werd door een trein na een après-skifeestje. "De beste keeper van België", zoals voetballiefhebber Lorenz Dierckx door vrienden omschreven wordt, wordt vandaag begraven.

Wat een memorabele skivakantie met vrienden moest worden, is vorige week in een drama geëindigd voor de 29-jarige Lorenz Dierckx. Hij werd zaterdagavond 16 februari om 18.30 uur gegrepen op de Zillertalbahn in het Oostenrijkse Mayrhofen in Tirol. De trein reed in omgekeerde richting het dal in, en verraste de twintiger die op de sporen die het dal uit liep. De treinbestuurder claxonneerde nog en voerde onmiddellijk een noodstop uit. Ook Lorenz probeerde tevergeefs de trein nog te ontwijken. Hij werd door de klap een aangrenzende weide ingeslingerd. De spoedarts die ter plaatste kwam, kon enkel nog zijn dood vaststellen.

Lorenz zou na een après-skifeestje onderweg geweest zijn naar zijn verblijfplaats. Zijn medereizigers en de machinist werden opgevangen door het Rode Kruis en kregen psychologische hulp. Wat de twintiger op de rails deed, is nog onduidelijk. De hypothese dat hij de weg kwijtraakte, kon door zijn omgeving niet bevestigd worden.

Steunbetuigingen

Lorenz speelde zaalvoetbal in de Leuvense competitie. "Hij was binnen de LZV Cup al jarenlang gekend als een fantastische ploegmaat en uitstekende doelman van Shuta Jamba, en sinds dit seizoen ook bij De Pascha's. We willen dan ook in de eerste plaats zijn ploegmaats, vrienden en familie heel veel sterkte toewensen", luidt het op de site van de LZV-cup. Op sociale media kwamen er ook steunbetuigingen. "Ik zou over jou kunnen blijven schrijven. Ik zou herinneringen kunnen blijven ophalen en ik hoop dat ik dit nog heel lang samen met jouw vrienden en familie kan doen. Jij hebt zoveel mensen hun leven beïnvloed en beter gemaakt. Het is zo oneerlijk wat er is gebeurd. Ik ga je zo hard missen, harder dan dat ik me nu kan voorstellen", schrijft een iemand.

Anderlecht-supporter

"Ik heb altijd naar u opgekeken. Ge kon dan ook zo gepassioneerd zijn door bepaalde zaken. Uren kon ge vertellen over de sportwereld, en ambetant dat ge altijd waart als Anderlecht zijn match verloor. Toch slaagde ik er dan in u weer aan het lachen te brengen. De zoektocht naar de perfecte studie. Uren, nee, dagen hebben we samen het internet afgezocht. Blij dat ik was toen je me de link doorstuurde van Milieu en Natuurwetenschappen. Dat was het gewoon!", schrijft een andere vriend.

Lorenz vierde twee weken geleden nog zijn 27ste verjaardag. Hij wordt vandaag begraven in crematorium Hofheide in Nieuwrode.

