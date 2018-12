Twee zwartrijders duperen taxichauffeurs op week tijd Stefan Van de Weyer

10 december 2018

16u11 0 Rotselaar Op de Aarschotsesteenweg in Rotselaar is een taxichauffeur maandagochtend de dupe geworden van een wanbetaler. Een kleine week geleden overkwam een collega van hem hetzelfde in Tremelo.

De taxichauffeur in kwestie haalde zijn klant op in Leuven en reed deze rond vijf uur naar zijn woning op de Aarschotsesteenweg in Rotselaar. De man verklaarde onvoldoende geld mee te hebben en dat hij binnen in zijn huis het verschuldigde ging halen. Hij kwam echter niet terug buiten, waardoor de chauffeur onbetaald moest vertrekken. De gedupeerde ging alsnog proberen aan zijn geld te raken.

Een kleine week geleden gebeurde ongeveer hetzelfde toen een andere man zich in Leuven door een taxi liet oppikken. De chauffeur deponneerde hem aan zijn huis op de Leuvensebaan in Tremelo en kreeg ook te maken met een zwartrijder.