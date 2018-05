Twee wagens uitgebrand op carpoolparking 29 mei 2018

02u30 0

Op de Aarschotsesteenweg, aan het rondpunt in Rotselaar, zijn maandagnamiddag twee wagens uitgebrand die geparkeerd stonden op de carpoolparking. Het was een Hyundai Trajet die eerst vuur vatte. De vlammen sloegen later ook over op een Suzuki Swift, die ernaast geparkeerd stond. De Leuvense brandweer kwam ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. De twee wagens konden niet meer gered worden. De eigenaar van de Hyundai was op dat moment aanwezig in de nabijgelegen fitness Respiro. De eigenaar van de Suzuki werd op zijn werk gebeld met de mededeling dat zijn wagen was uitgebrand. "Och, nu hoef ik er niet meer mee naar de controle", zo reageerde eigenaar François Heremans droogjes. Zijn Suzuki Swift was vier jaar oud. Het is nog onduidelijk hoe de Hyundai in brand is kunnen schieten. (ADPW)