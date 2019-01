TW Classic biedt nu ook camping voor dagfestival KAR

29 januari 2019

19u14 0 Rotselaar Festivalgangers kunnen vanaf dit jaar ook kamperen tijdens het dagfestival TW Classic op 14 juli. Omdat het om een testfase gaat, zal er nog niet kunnen gekampeerd worden tijdens het andere dagfestival Werchter Boutique op 8 juni.

The Hive My Space blijft na Rock Werchter nog twee weken overeind om iedereen de mogelijkheid te bieden zijn tent er op te slaan na TW Classic. Je kan kiezen of je zelf een tent meebrengt of je kan er eentje huren. Wie denkt nog een afterparty te kunnen meepikken, zoals tijdens Rock Werchter, is eraan voor de moeite. “Er is geen afterparty, of central park maar we voorzien wel een comfort zone met onder andere picknickbanken”, legt Nele Bigaré van Live Nation uit. “De camping tijdens TW Classic opent de dag zelf om 10 uur. Maandagmiddag moet iedereen het terrein verlaten hebben.” Kamperen op The Hive My Space kan vanaf 40 euro, servicekosten inclusief, voor 2 personen zonder de huur van een tent. Wie een verblijf inclusief huur van een reeds opgestelde tent wenst te boeken, kan dat vanaf 50 euro met servicekosten bijgerekend. Bon Jovi is de headliner op 14 juli. Ook werd reeds bekendgemaakt dat John Fogerty met het beste van Creedence Clearwater Revival op het podium staat op zondag. Anouk, Skunk Anansie, John Butler Trio, Switchfoot en Jimmy Barnes werden gisteren aan de affiche toegevoegd. Een ticket voor TW Classic kost 92 euro in voorverkoop. Tickets zijn uitsluitend te koop via Proximus Go For Music en Ticketmaster. Er is ook een limited edition ‘Golden Circle’ ticket, dat toegang geeft tot het vak net voor het podium tijdens de show van Bon Jovi. Die kaartjes zijn te koop aan 150 euro per ticket.