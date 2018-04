Turnshow TK Werchter 26 april 2018

02u45 0

Turnkring Werchter houdt op zondag 6 mei haar 31e turnshow. De toeschouwers zullen alle groepen - zowel de recreatie- als competitiegroepen - van de meer dan 230 leden tellende club aan het werk kunnen zien. De traditionele afsluiter is de groepsoefening van de competitiegroep Acro. De turnshow van TK Werchter vindt plaats in Sporthal De Meander in Rotselaar en vangt aan om 14.30 uur. (SPK)