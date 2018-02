Try-out '13de Werk Rob Vanoudenhoven' 13 februari 2018

02u57 0

Comedy in Rotselaar haalt op vrijdag 20 april Rob Vanoudenhoven naar GC De Mena in Rotselaar. De komiek en televisiepresentator brengt de try-out van 'Het XIIIde Werk van Rob Vanoudenhoven'. Daarin heeft hij het over de vork en de steel in zijn leven in dat 'medialandschap'. Over hoe zijn eigen programma, de 'XII werken van Vanoudenhoven' zijn leven ondersteboven heeft gehaald, de ups en downs, lief en leed, vriend en vijand. Maar ook hoe mooi en leerrijk die eerste 50 levensjaren zijn geweest. Jeroen Leenders, ondertussen een vaste waarde in het stand-upcomedycircuit, vult het voorprogramma van de avond. Bij zijn vorige passage in Rotselaar ging de zaal plat, en dat zal ditmaal wellicht niet anders zijn. MC van dienst is Jan Linssen. Tickets kunnen aan 19 euro worden besteld via de website www.comedyinrotselaar.be en reservering@comedyinrotselaar.be.





(SPK)