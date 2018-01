Tot 3 maanden cel voor drugsbezit op Rock Werchter 26 januari 2018

02u35 0

Een tiental mensen is veroordeeld voor drugsbezit tijdens Rock Werchter. Het ging om festivalgangers die hun minnelijke schikking niet betaald hadden na betrapping. Vijf mensen kregen een boete van 120 euro voor het bezit van cannabis of enkele joints, onder hen ook een Fransman en een Brit. Twee mensen kregen een werkstraf en een West-Vlaming kreeg de opschorting voor het bezit van twee gram cannabis en een beetje cocaïne. De zwaarste straf was voor een 34-jarige man. Hij kreeg drie maanden cel en 8.000 euro boete, beide grotendeels met uitstel voor het bezit van vier gram cannabis en zeven gram speed. Hij vergat zijn minnelijke schikking van 450 euro te betalen. In totaal werden er 178 minnelijke schikkingen voorgesteld tijdens de recentste editie van het festival. (KAR)