Tien nieuwe namen voor Rock Werchter KAR

18 januari 2019

Aan de line-up van Rock Werchter zijn 10 namen toegevoegd. Elbow, Brockhampton en Charlotte Gainsbourg staan donderdag 27 juni toegevoegd op het podium. Janelle Monáe en Khruangbin zijn bevestigd voor vrijdag 28 juni. Nieuw voor zaterdag 29 juni zijn The Good, The Bad & The Queen en Angèle. New Order, Mac DeMarco en $uicideboy$ komen op zondag 30 juni naar Rock Werchter. Rock Werchter 2019 vindt plaats van donderdag 27 juni tot zondag 30 juni in het Festivalpark in Werchter. Tickets zijn te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.