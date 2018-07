Terugtocht met festivalbus 10 juli 2018

De festivalbussen van De Lijn brachten gisteren zo'n 12.000 kampeerders naar het Leuvense station. Gepakt en gezakt namen die het 40-tal bussen dat werd ingezet. De heenweg van Leuven naar Werchter deden ze woensdag nog wandelend, maar de terugweg ging voor deze vijf vrienden uit Oudenaarde toch met de bus. "Omdat we vreesden dat onze zelfgemaakte bolderwagen niet op de bus zou geraken, deden we de 12 kilometer lange afstand te voet. Drie uur lang deden we erover. Onder meer de 80 liter bier die we meehadden inbegrepen, woog ons wagentje toen meer dan 150 kilogram. Nu is er dat nog minder dan 100, maar voor de terugweg moet en zal het toch de bus geraken op... We zijn immers véél te kapot om die hele weg nogmaals te wandelen." De uittocht via De Lijn verliep zeer verspreid en vlot.