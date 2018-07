Tent opgezet in 2 seconden, maar ze weer opruimen... 10 juli 2018

De schoolvriendinnen Celine (18), Marte (19) en Ellen (18) uit Kortrijk waren niet de enigen die er de handleiding voor moesten bijnemen. "Zo'n '2 seconds tent' is wel handig in het opzetten, maar een pak minder in het weer opbergen", verzekeren de jongedames. "Maar we trekken ons plan. Dé beginnersfout die we bij onze eerste Rock Werchter wel maakten, was geen partytent tegen de zon te voorzien. Het was hier dan ook zweten. Dat moet volgend jaar anders."