Tankstand 8 JH Floeren Bloes: "Ambiance primeert op inkomsten" 06 juli 2018

Tankstand 8 van Jeugdhuis Floeren Bloes uit Wezemaal is niet alleen een van de beruchtste, maar eveneens een van de laatste standen op Werchter-brug. "Al minstens 35 jaar lang staan wij hier op het kruispunt van Werchter-brug", weet actief kernlid Liesbet Put (25). "Hoe belangrijk Werchter voor ons is? Enorm. Zeker omdat we een vzw zijn. Tijdens het vorige WK tapten we hier welgeteld 110 vaten, ofwel 22.000 pintjes. Andere jaren zijn dat er zo'n 16.000. Al zijn die inkomsten voor de 30 leden die hier dagelijks aan de slag zijn maar bijzaak. De meesten doen dit voor de ambiance. Ook de weide is trouwens bijzaak. Voor de jongeren van 16-17 jaar die nog niet naar de wei gaan, is dit ook de ideale plek om het festival al wat te leren kennen. Berucht is onze stand al decennialang omwille van onze actie 'Tette bloot': een gratis pint voor iedere vrouw die haar borsten toont. En dat gebeurt hier ook effectief. Het bevordert in de vroege uurtjes niet alleen de sfeer, het trekt zeker ook extra volk."