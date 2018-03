Steakdagen KFC Werchter 17 maart 2018

Voetbalclub KFC Werchter houdt op 17 en 18 maart haar jaarlijkse steakdagen. Op het menu: steak, stoofvlees, vol-au-vent en scampi's van het huis. Als voorgerecht serveert men soep, en ook een nagerecht is voorzien.





De Steakdagen vinden plaats in de voetbalkantine langs de Grotestraat 65 in Werchter (Rotselaar). Op zaterdag kan men er terecht van 17 tot 20 uur, en op zondag van 11.30 tot 20 uur. (SPK)