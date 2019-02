Staking bij Java verloopt rustig KAR

13 februari 2019

14u16 0 Rotselaar De stakingsactie bij voedingsdistributiecentrum Java in het Wingepark in Rotselaar is rustig verlopen.

Het ACV en ABVV voerden woensdag actie aan het bedrijf in het Wingepark. In tegenstelling tot andere keren, zette het Java ditmaal geen interims aan het werk. “Daarentegen was slechts 5 procent van de arbeiders aan het werk. We hebben Java uitgekozen omdat de loonsonderhandelingen hier niet altijd zo makkelijk gaan. Het sociaal overleg loopt eveneens niet altijd even vlot. Daarom staan de mensen hier vandaag op straat voor een rechtvaardiger loonbeleid”, legt Femke Buys van het ACV uit. Met hun actie willen ze een loonsverhoging bereiken voor de werknemers. “Er worden veel bonussen uitbetaald voor werkgevers. Deze regering rijdt voor de werkgevers maar voor de gewone werkmens die amper zijn rekening kan betalen, zit er niet zo veel in.” Verder ijvert de vakbond voor een loonsverhoging van meer dan 0,8 procent. “We komen gelijkertijd op voor meer werkbaar werk: pensioenen op 65 jaar, landingsbanen op 55 jaar en brugpensioenen op 60 jaar”, aldus Femke Buys van ACV.