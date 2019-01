Sportoase verwelkomt derde jaar op rij meer dan 100.000 bezoekers KAR

21 januari 2019

Net als in 2016 en 2017 heeft Sportoase Ter Heide in Rotselaar meer dan 100.000 bezoekers mogen ontvangen. Het ging onder andere om bijna 1.000 kinderen die er leerden zwemmen en 19.000 personen die deelnamen aan de groepslessen. Groep Sportoase bestaat ondertussen uit 14 vestigingen in Vlaanderen. “In het voorjaar verwachten wij de 25 miljoenste bezoeker. Het is afwachten waar deze zich zal aanmelden”, aldus algemeen directeur Michaël Schouwaerts.