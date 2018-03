Sportoase start met 'Mermaid School' KINDEREN KRIJGEN LESSEN OM TE LEREN ZWEMMEN ALS ZEEMEERMIN SVEN PONSAERTS

28 maart 2018

02u27 1 Rotselaar Leren zwemmen als een zeemeermin, het kan binnenkort in Leuven en Rotselaar. Sportoase start in april immers met de 'Mermaid School': een lessenreeks voor kinderen die van elke waterrat een echte zeemeermin maakt.

Dé nieuwste hype in het zwembad: mermaiding, ofwel zwemmen als een zeemeermin. Omdat zich even elegant als een meermin door het water bewegen niet zo makkelijk is als het lijkt, start Sportoase binnenkort onder meer in haar zwembaden van Leuven en Rotselaar met een gespecialiseerde lessenreeks. De cursus van de 'Mermaid School' worden door 'professioneel zeemeermin' Celine Van de Voorde (28) en vier van haar 'collega-mermaids' gegeven. "Ruim 12 jaar ben ik al professioneel als zeemeermin actief - als eerste van België bovendien", vertelt de experte. "De jongste tijd is de interesse in het zeemeermin-zwemmen duidelijk toegenomen. Almaar meer krijgen we de vraag naar specifieke lessen. Vooral jonge kinderen, waarvan de grote meerderheid meisjes, zijn verzot op de zeemeermin, en de elegante wijze waarop het mythische vrouwelijke waterwezen zich voortbeweegt. Maar ook jongens zijn welkom. Op termijn komt er eveneens een 'experience' voor volwassen vrouwen, want ook die vertonen duidelijk interesse", weet 'Mermaid Celine', die zowel in binnen- als buitenland als meermin voor onder meer fotoshoots, filmopnames en acte de présences wordt geboekt.





Moeilijker dan het lijkt

"Zeemeerminzwemmen is een beetje zoals balletdansen: het ziet er makkelijker uit dan het is. Een zeemeermin zwemt als een dolfijn of walvis, waarbij de buikspieren het meeste werk leveren. Maar eigenlijk is de dolfijnslag een goeie work-out voor het hele lichaam. Cursisten van de 'Mermaid School' leren de juiste zwemtechniek, om bijvoorbeeld ernstige knieletsels te vermijden. En we oefenen ook om veilig uit de staart te geraken indien er zich in het water problemen zouden voordoen. Maar vooral het plezier aan het elegant zwemmen als een zeemeermin staat in elke les voorop. Zelf ervaar ik onder water een surreëel, gelukzalig gevoel, en voel ik me helemaal vrij", aldus Celine, onlangs zelf nog met een zeemeermin-act in 'Belgium's Got Talent' te zien. "Iedereen die vlot 25 meter kan zwemmen en zich comfortabel voelt onder water, kan deelnemen. Wie in een afsluitende proef slaagt, ontvangt een zeemeermindiploma." Een eigen staart hoeven de cursisten niet mee te brengen, die voorziet de Mermaid School. "Er bestaan trouwens drie soorten staarten. Een 'tail' in stof is al te koop voor ongeveer 60 euro. Zelf zwem ik het liefst met een monovin van neopreen (synthetisch rubber, nvdr). Voor de duurste, handgemaakte exemplaren in siliconen betaal je wel tot 6.000 euro en meer."





Sportoase houdt vrije initiaties van 30 minuten op 8 april (14-16 uur) in Sportoase Philipssite Leuven, en op 14 april (10-12u) in Sportoase Ter Heide Rotselaar. De eigenlijke lessenreeksen van vijf lessen starten vanaf 16 april en kosten 75 euro. Meer info: www.sportoase.be.