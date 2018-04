Sportcomplex 'de Toren' wordt megagroot springkastelenpark 19 april 2018

Ook in Rotselaar was de Buitenspeeldag gisteren een buitengewoon succes, met vele honderden speellustigen. Sportcomplex 'de Toren' werd voor de gelegenheid speelcomplex 'de Toren', met voor elke leeftijd wat wils. Naast springen en rollebollen in het immense pretpark met reusachtige, kleurrijke springkastelen - het ene nog groter dan het ander -, kon er ook aan basket, voetbal, skating en BMX worden gedaan. Al was het voor de meesten na enkele uren in de zon toch wel puffen geblazen.





(SPK)