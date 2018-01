Sp.a stapt uit 'anders' 20 januari 2018

02u27 0 Rotselaar In Rotselaar zal de kiezer bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een 'kleurloze' lijst in het stemhokje vinden. Nadat sp.a zich uit de progressieve beweging trok, zal de huidig oppositiepartij 'anders' immers uitsluitend partij-onafhankelijke kandidaten op haar lijst zetten. Sp.a zal opnieuw met haar eigen socialistische lijst opkomen.

Sp.a Rotselaar zal in oktober niet onder de vleugels van 'anders' naar de stembussen trekken. De Rotselaarse socialisten maakten die beslissing donderdagavond officieel bekend. "Hun keuze om terug te grijpen naar een klassieke partijstructuur, is niet de onze en heeft ons zelfs enigszins verrast", zegt Maarten Mommaerts, bestuurslid van 'anders'. "Hier scheiden na bijna zes jaar dus onze wegen. We wensen hen het allerbeste. Binnen de 'anders'-groep heerst echter erg veel enthousiasme om door te gaan met ons project: het verzamelen van progressieve, geëngageerde mensen en ideeën voor een positieve, open en veelkleurige toekomst voor Rotselaar. In oktober zullen we dan ook met een volledig onafhankelijke lijst naar de verkiezingen trekken, gevormd met kandidaten zonder traditionele partijkaart", verzekert Mommaerts. "Heel wat klassieke partijen zetten dezer dagen hun deuren open voor nieuwe, onafhankelijke kandidaten. Veelal spelen ze daarbij ook met woorden als 'plus' en 'open'. Maar als men de belangrijke beslissingen uiteindelijk in een beperkte achterkamer van een klassiek partijbestuur blijft nemen, dan werkt dat niet. Heel wat van die verruimingsoperaties zijn dan ook gedoemd om te mislukken."





Zowel bij 'anders' als sp.a bestaat er momenteel nog geen concrete invullen van hoe er afzonderlijk naar de verkiezingen zal worden gegaan. (SPK)