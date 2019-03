Sophie Janssens nieuwe voorzitter Open Vld Rotselaar KAR

18 maart 2019

09u42 0 Rotselaar Oppositiepartij Open Vld Rotselaar heeft een nieuwe voorzitter gekozen. Na 16 jaar voorzitterschap geeft Luc Tuerlinckx de fakkel door aan Sophie Janssens uit Wezemaal. Het is de eerste maal dat een vrouw aan het roer staat van de Rotselaarse Open Vld-afdeling.

Sophie Janssens (41) is professioneel actief als bankbediende en woont samen met haar echtgenoot en twee dochters in Wezemaal. Naar aanleiding van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen, sloot Sophie zich aan bij de Rotselaarse afdeling van Open Vld en was zij ook kandidaat voor de gemeenteraad. Sophie staat bekend als een doener die het hart op de juiste plaats heeft en zeer sociaal geëngageerd is. De voorbije jaren trad zij in de voetsporen van haar vader met haar inzet voor Ghana, waar zij jaarlijks naartoe reist om het geld en de hulpgoederen die zij hier verzamelt aan de mensen op het terrein te schenken en hen eigenhandig te helpen bij lokale ontwikkelingsprojecten. Luc Tuerllinckx blijft actief als bestuurslid.