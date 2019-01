Snow Patrol komt naar Werchter Boutique KAR

22 januari 2019

16u21 0 Rotselaar Werchter Boutique heeft Snow Patrol toegevoegd aan de affiche. Voor het dagfestival op zaterdag 8 juni werd eerder al Fleetwood Mac als headliner bevestigd.

Snow Patrol viert dit jaar zijn 25ste verjaardag. Vanavond staat de Schots/Noord-Ierse band in een uitverkocht Vorst Nationaal in Brussel. “Na een sterk concert op Rock Werchter 2012 - met Ed Sheeran als gast - werd het echter stil. De aimabele voorman Gary Lightbody liet weten dat alles vast zat op het creatieve vlak. Maar dat we niet moesten panikeren. Na de lange onderbreking ging het leven vorig jaar gewoon verder. Het album ‘Wildness’ kwam in juni 2018 op nummer 2 binnen in de Ultratop. Een maand later schitterde Snow Patrol als van oudsher op Rock Werchter”, aldus Nele Bigaré van Live Nation. Tickets voor Werchter Boutique 2019 zijn te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Meer namen zullen binnenkort aan de line-up worden toegevoegd.