Snelwegparkings Rotselaar en Heverlee krijgen privébewaking, Everberg niet

02u41 0 Rotselaar Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kondigde het al eerder aan: vijf snelwegparkings langs de E314 en de E40 zullen 's nachts bewaking krijgen nadat er de laatste weken verschillende feiten werden gerapporteerd van transmigranten die in vrachtwagens wilden klimmen om zo tot in Groot-Brittannië te geraken. Daarbij werd er geen geweld geschuwd.

Naast de snelwegparkings van Groot-Bijgaarden, Jabbeke en Postel, zullen ook die van Rotselaar en Heverlee bewaakt worden. Op dit moment zal de politie nog voor de bewaking zorgen: vier agenten van de wegpolitie worden per parking voorzien om een oogje in het zeil te houden. Nadat beslist is naar wie de aanbesteding zal gaan, zal een privéfirma de taak van de politie overnemen. Provinciegouverneur Lodewijk De Witte toonde zich alvast tevreden met de bewakingsmaatregel. De bewaking zou telkens om 22 uur starten en lopen tot 6 uur 's ochtends. Op die manier hoopt Jambon de smokkel van transmigranten aan banden te kunnen leggen.





Controles op spoor

Wat dit betekent voor de snelwegparking van Everberg is niet duidelijk. Die is niet opgenomen in de lijst. De politie zal hiernaast ook nog controles uitvoeren op het spoor. Onlangs raakte bekend dat transmigranten steeds vaker de bus of de trein nemen vanuit Brussel in de richting van Leuven om van daaruit zich te verspreiden naar onder meer Wezemaal en Heverlee. (RDK/ADPW)