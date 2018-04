Seniorenraad stelt wensenlijstje voor 24 april 2018

02u44 0

De Seniorenraad heeft de lokale partijbesturen via een memorandum op de hoogte gebracht van de investeringen die ouderen graag in Rotselaar willen zien.





Met 'Rotselaar en ouderen: een win-winverhaal' willen de senioren de toekomstige beleidsmakers met een pak actiepunten inspireren voor de beleidsperiode 2019-2024. In het vijftien pagina's tellende document wordt gevraagd om meer kwalitatieve en aangepaste woningen, openbare toiletten, goed onderhouden fiets- en voetpaden, beter openbaar vervoer, toegankelijke bushokjes en treinperrons, en zichtbaar aanwezige wijkagenten. Andere suggesties zijn een middagrestaurant en zorgdiensten in elke gemeente, een gemeentelijk seniorenloket, meer betaalbare ontmoetingsruimten en buurthuizen.





Rotselaar telt vandaag zo'n 4.500 zestigplussers. (SPK)





Meer over Rotselaar

ouderen

mensen

samenleving

Rotselaar

Seniorenraad