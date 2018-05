Schutter loketmoord blijft in cel 30 mei 2018

02u31 0 Rotselaar De Leuvense raadkamer heeft gisteren de aanhouding van de 38-jarige Pool Sebastian H. met twee maanden verlengd. De dertiger schoot vorig jaar in augustus loketbediende Sara Van Passel (38) uit Wezemaal dood in het ACV-kantoor van Diest langs de Koning Albertstraat.

De Poolse stielman zou niet kunnen verkroppen hebben dat de vakbond hem te weinig steunde na ontslag bij zijn ex-werkgever. Volgens zijn toenmalige advocaat verklaarde zijn cliënt dat hij dronken en half depressief was toen hij het kantoor in Diest binnenstapte. Van Passel, moeder van een zoontje, zou een lukraak slachtoffer geweest zijn. Het ACV-kantoor waar de feiten plaatsvonden, sloot definitief de deuren na de dodelijke schietpartij. In maart werd een reconstructie gepland van de moord maar de Pool weigerde zijn medewerking en eiste zelf een leugendetectortest. Maar daar werd toen niet op ingegaan. H. heeft sinds zondag advocate onder de arm genomen. Zij wenste voorlopig niet te reageren in afwachting van een onderhoud met haar cliënt. (KAR)