Schouwbrand 02u29 0

De Leuvense brandweer rukte dinsdagavond omstreeks 19 uur uit voor een schouwbrand in de Ter Heidelaan in Rotselaar.





Volgens de melder kwamen de vlammen op een bepaald moment zo'n zeven meter hoog. De brandweer had het vuur snel onder controle. Zij konden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Op het moment van de brand was er niemand thuis. Het betrof een alleenstaande woning. (ADPW)