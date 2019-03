Schoenenwinkel Stepato verkoopt voortaan ook dameskleding KAR

08 maart 2019

Rotselaar Schoenenwinkel Stepato, langs de Stationsstraat in Rotselaar, verkoopt voortaan ook dameskleding. De winkel was een maand gesloten voor renovatiewerken.

“We hebben de winkelruimte vernieuwd en dubbel zo groot gemaakt. Om ruimte te creëren hebben we de stock verplaatst en hebben we in de diepte uitgebreid”, vertelt eigenaar en marktkramer Yves Vanderwegen (58). “We blijven dames- en herenschoenen verkopen, maar voortaan hebben we dus ook dameskleding in de rekken hangen. Er was veel vraag naar en schoenen en kledij gaan nu eenmaal goed tezamen”, zegt Vanderwegen. Stepato is een familiebedrijf. Dochter Stephanie (31) runt de winkel terwijl haar vader nog wekelijks elf markten aandoet. “Zo staan we onder andere in Tremelo, Haacht, Leuven en Heverlee op de markt. Daar waar we in de winkel merken verkopen, brengen we op de markten lager geprijsde schoenen aan de man.” Stepato bestaat in Rotselaar ondertussen 8 jaar. Tijdens het openingsweekend krijgen bezoekers cava en geschenkjes. De schoenenwinkel is anders op zondag en maandag gesloten. Je kan er terecht van 10 tot 18 uur.