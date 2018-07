Schepenen trekken en duwen Open Vld-lijst 04 juli 2018

Open Vld Rotselaar maakte haar sterkhouders voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend. De twee uittredende schepenen van Open Vld Rotselaar trekken en duwen de lijst in oktober. Christel Hendrix (52) uit Wezemaal, onder meer bevoegd voor Openbare Werken en Ondernemen, is kopvrouw. Huidig schepen van Financiën en Sport Nico Lodewijks (51), eveneens uit Wezemaal, duwt de liberale lijst. Op de tweede plaats staat de 33-jarige nieuwkomer Steven Arazola de Oñate, een verzekeringsmakelaar uit Rotselaar-Heikant. Els Wouters (53) uit Rotselaar, een consulente voor VDAB, staat op drie. Heidi Van der Elst (41) uit Werchter runt een eigen fruitteeltbedrijf en is de 4de kandidaat op de lijst. (SPK)